Husumetlilerini keserle yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Husumetlilerini keserle yaraladı - Son Dakika

Husumetlilerini keserle yaraladı

6 saat önce

KARABÜK'te Yılmaz Ç., husumetlisi Hakkı B. (33) ve Zekiye B.'yi (58) keserle yaraladı.

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KARABÜK'te Yılmaz Ç., husumetlisi Hakkı B. (33) ve Zekiye B.'yi (58) keserle yaraladı. Yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Karabük Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı B. ve Zekiye B., aralarında husumet bulunan Yılmaz Ç. ile tartışmaya başladı. Yılmaz Ç., iddiaya göre eline geçirdiği keser ile Hakkı B. ve Zekiye B.'ye saldırdı. Hakkı B. ve Zekiye B. aldığı darbelerle yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hakkı B. ve Zekiye B.'yi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hakkı B. ve Zekiye B. tedaviye alındı. Polis, Yılmaz Ç.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:42 Kaynak: DHA
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