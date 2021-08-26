Husumetlilerini tarayan saldırganlar, yoldan geçen baba ve oğlunu da yaraladı - Son Dakika

Husumetlilerini tarayan saldırganlar, yoldan geçen baba ve oğlunu da yaraladı

Silahla rastgele ateş eden saldırganlar, 1'i çocuk 4 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da seyyar manavdaki husumetlilerine ateş eden 2 kişi, manavda oturan iki kişi ile o sırada Lunapark 'tan çıkan baba ile 3.5 yaşındaki oğlunu da yaraladı. Polis ekipleri 4 kişinin yaralandığı olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan Lunapark köşesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Lunaparkın kapısının önünde karpuz satılan seyyar manavda husumetlileriyle karşılaşan iki kişi, tabancalarını çıkarıp rastgele ateş etmeye başladı.

Lunapark 'ta eğlenceden dönen baba ve oğlu da yaralandı

Açılan ateşte manavda oturan M.T. ve U.B. mermilerden kaçmaya çalışırken yaralandılar, saldırganlar ise yaralıların peşinden ateş etmeye devam etti. Bu sırada eğlence için Lunaparka gelen M.E. ve 3.5 yaşındaki oğlu K.A.E.'de çıkış kapısının önünde kendilerine isabet eden mermilerden dolayı yaralandı.

Saldırganlar kaçtı

Silah sesleri üzerine çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis her yerde saldırganları arıyor

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu olayda çevredeki bazı araçlar ve seyyar tezgahlara da kurşun isabet ettiği görüldü. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.