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Husumetlilerini yaralayan adam onlara bakmaya gelene adama da acımadı! 8 kurşunla öldürdü - Son Dakika

Husumetlilerini yaralayan adam onlara bakmaya gelene adama da acımadı! 8 kurşunla öldürdü

13.01.2022 15:29

Maltepe'de Kurtuluş K. isimli şahıs, 2 husumetlisini yaraladıktan sonra sosyal medya hesabından bir video paylaşıp diğer düşmanlarının isimlerini saydı. Bu sırada yaralıların götürüldüğü hastane bahçesinde başka bir husumetlisini daha gören saldırgan, karşısındaki kişiyi 8 kurşunla öldürdü. Daha sonra yakalanan Kurtuluş K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 Ocak Cumartesi günü Maltepe Başıbüyük Mahallesinde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan Kurtuluş K. elindeki silahla 2 kişiyi bacaklarına ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞIP TEK TEK TEHDİT ETTİ

Olaydan 3 saat sonra Kurtuluş K., sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak husumet yaşadığı kişilerin isimlerini sayıp tehdit etti. Karşı taraf da yayınlanan videoya cevap verdi. Daha sonra taraflardan Anıl Çiçek, Başıbüyük'te yaralanan arkadaşlarını ziyaret etmek için hastaneye gitti.

8 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Bir süre sonra Kurtuluş K. da hastaneye geldi ve hastanenin acil servisinde gördüğü Anıl Çiçek'e 8 kez ateş etti. Çiçek, olay yerinde hayatını kaybederken acil serviste bulunanlar panikle kaçtı. Saldırgan Kurtuluş K. ise hastaneden yaya olarak uzaklaştı.

TUTUKLANDI

Hastaneden çıktıktan sonra motosikletle kaçtığı belirlenen saldırganın yakalanması için cinayet büro ekipleri çalışma başlattı. Kurtuluş K. yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin verdiği ifadede hastanede yaşanan olayı inkar ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Kurtuluş K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Maltepe, Medya, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlilerini yaralayan adam onlara bakmaya gelene adama da acımadı! 8 kurşunla öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetlilerini yaralayan adam onlara bakmaya gelene adama da acımadı! 8 kurşunla öldürdü - Son Dakika
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