Husumetlilerinin vurduğu baba- oğul toprağa verildi, amca ile yeğeni tedavide - Son Dakika
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Husumetlilerinin vurduğu baba- oğul toprağa verildi, amca ile yeğeni tedavide

14.03.2022 17:47
Husumetlilerinin vurduğu baba- oğul toprağa verildi, amca ile yeğeni tedavide

KONYA'da husumetlisi Fehmi Türk (61) ile oğlu Memduh Türk'ü (28) tabancayla öldüren, ardından diğer husumetlisi Hamit Çelik (49) ile yeğeni Osman Cihad Çelik'i (8) yaralayıp, mahallelinin dövmesiyle yaralanan Hüseyin Koyuncu'nun (54) tedavisi sürüyor.

KONYA'da husumetlisi Fehmi Türk (61) ile oğlu Memduh Türk'ü (28) tabancayla öldüren, ardından diğer husumetlisi Hamit Çelik (49) ile yeğeni Osman Cihad Çelik'i (8) yaralayıp, mahallelinin dövmesiyle yaralanan Hüseyin Koyuncu'nun (54) tedavisi sürüyor. Saldırıda ölen baba oğul toprağa verilirken, yaralı amca ile yeğenin hayati tehlikelerenini devam ettiği öğrenildi.

Olay, geçen cumartesi, saat 19.00 sıralarında Çumra ilçesi Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Koyuncu, aralarında husumet bulunan Fehmi Türk'ün evine gitti. Burada çıkan tartışmada Fehmi Türk ve oğlu Memduh Türk'e tabancayla ateş açan Hüseyin Koyuncu, ardından, yakındaki diğer husumetlisi Hamit Çelik'in de evine gidip Çelik'e tabancayla ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan Fehmi ve Memduh Türk ile Hamit Çelik ve saldırı sırasında yanında olan yeğeni Osman Cihad Çelik, ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fehmi Türk ile Memduh Türk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi. Hamit Çelik ve Osman Cihad Çelik'in ise hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.MAHALLELİ YAKALAYIP DÖVDÜOlayın ardından kaçmaya çalışan ve alkollü olduğu belirtilen Hüseyin Koyuncu'yu yakalayan mahalleli şüpheliyi dövdü. Jandarmaya teslim edildikten sonra Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu'nun tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.Bu sırada, olayda ölen Fehmi Türk ve oğlu Memduh Türk'ün cenazeleri, bugün Türkmenkarahüyük Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Husumetlilerinin vurduğu baba- oğul toprağa verildi, amca ile yeğeni tedavide
Husumetlilerinin vurduğu baba- oğul toprağa verildi, amca ile yeğeni tedavide
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Hamit Çelik, Konya, Silah, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Husumetlilerinin vurduğu baba- oğul toprağa verildi, amca ile yeğeni tedavide - Son Dakika


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