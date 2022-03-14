Husumetlilerinin vurduğu baba- oğul toprağa verildi, amca ile yeğeni tedavide - Son Dakika

KONYA'da husumetlisi Fehmi Türk (61) ile oğlu Memduh Türk'ü (28) tabancayla öldüren, ardından diğer husumetlisi Hamit Çelik (49) ile yeğeni Osman Cihad Çelik'i (8) yaralayıp, mahallelinin dövmesiyle yaralanan Hüseyin Koyuncu'nun (54) tedavisi sürüyor. Saldırıda ölen baba oğul toprağa verilirken, yaralı amca ile yeğenin hayati tehlikelerenini devam ettiği öğrenildi.

Olay, geçen cumartesi, saat 19.00 sıralarında Çumra ilçesi Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Koyuncu, aralarında husumet bulunan Fehmi Türk'ün evine gitti. Burada çıkan tartışmada Fehmi Türk ve oğlu Memduh Türk'e tabancayla ateş açan Hüseyin Koyuncu, ardından, yakındaki diğer husumetlisi Hamit Çelik'in de evine gidip Çelik'e tabancayla ateş etti.