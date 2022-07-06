Son dakika haberleri | HUSUMETLİSİ BIÇAKLADI, HASTANEDE KURTARILAMADI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | HUSUMETLİSİ BIÇAKLADI, HASTANEDE KURTARILAMADI

06.07.2022 19:32

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Sarıkız Mahallesi'nde kordonda yürüyüş yapan Alim İçen'in (23) öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Alican Karatay (18) ve arkadaşı Ömer Faruk Soykan (22), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Sarıkız Mahallesi'nde kordonda yürüyüş yapan Alim İçen'in (23) öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Alican Karatay (18) ve arkadaşı Ömer Faruk Soykan (22), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

'ARKADAŞIM BAŞINDAN TUTTU, BEN DE KARNINDAN BIÇAKLADIM'

Şüphelilerden Alican Karatay'ın ifadesinde, "Alim'i mısır satışı yapılan iş yerimde, yanımda çalışan kadın personelimle el sıkıştığını gördüm. Kim olduğunu sordum. Eski arkadaşı olduğunu söyledi. Bunun üzerine aramızda kısa bir tartışma yaşandı. Ardından Alim, biraz uzaklaştı. Peşinden gittik. Arkadaşm Ömer Faruk Soykan, Alim'i başından tuttu. Ben de karnından çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladım. Hastane ölmüş. Olaydan sonra taksiyle kaçarken yakalandık" dediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Alim İçen'in Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi ikindi vakti Edremit Kızılkeçili Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | HUSUMETLİSİ BIÇAKLADI, HASTANEDE KURTARILAMADI - Son Dakika

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