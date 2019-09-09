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Husumetlisi ile karşılaştı, önce bıçakladı sonra silahla ayağından vurdu

1 saat önce

Husumetlisi ile karşılaştı, önce bıçakladı sonra silahla ayağından vurduBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki husumetli arasındaki kavgada kan aktı.

Husumetlisi ile karşılaştı, önce bıçakladı sonra silahla ayağından vurdu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki husumetli arasındaki kavgada kan aktı.

Gemlik ilçesinden İnegöl'de bulunan bir sunta fabrikasına kereste getiren ve aralarında daha önce husumet bulunan Ersin E. ile Erol S, fabrikanın girişinde karşı karşıya geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ersin E. önce Erol S'yi bıçakladı, daha sonra silahla ayağından vurdu. Bununla da yetinmeyen şahıs, Erol S'yi darp ederek, geldiği kamyonete binip kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Erol S. hastaneye kaldırılırken, jandarma firar eden zanlıyı arıyor.

Husumetlisi ile karşılaştı, önce bıçakladı sonra silahla ayağından vurdu

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:58 Kaynak: İHA
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