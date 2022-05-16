Husumetlisi olduğu şahsı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Husumetlisi olduğu şahsı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

16.05.2022 15:57
Husumetlisi olduğu şahsı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Bolu'da, husumetlisi olduğu Sebahattin Başaran'ı (37) silahla öldürdükten sonra ormanlık alanda yakalanan Sadık Karaağaç (56) adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, husumetlisi olduğu Sebahattin Başaran'ı (37) silahla öldürdükten sonra ormanlık alanda yakalanan Sadık Karaağaç (56) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Piroğlu Köyü Tekkeler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Sadık Karaağaç ile Sebahattin Başaran karşılaştıkları ormanlık alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaağaç yanında bulunan silahla defalarca ateş etti. Mermilerin boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Sebahattin Başaran kanlar içerisinde yerde kalırken, Sadık Karaağaç olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan köylülerin olay yerine gittiklerinde Sebahattin Başaran'ı hareketsiz halde yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sebahattin Başaran, ilk müdahalesinin ardından tedavisi için götürüldüğü İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Sadık Karaağaç ise, olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaktaki ormanlık alanda üzerinde tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

YORUMLAR
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EVİNDE 25 PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU EVİNDE 25 PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU

Jandarma, Silah, Bolu, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisi olduğu şahsı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetlisi olduğu şahsı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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