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Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu - Son Dakika

Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu

12.01.2022 00:32

Aydın'ın Didim ilçesinde 28 yaşındaki DJ Sercan Dal'ı otomobiliyle giderken, önünde duran araçtan elinde tabanca ile inen ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen 46 yaşındaki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Göğsünden vurulan Dal hastanede tedaviye alınırken olaydan sonra kaçan şahıs ile beraberindeki kişi polis tarafından yakalandı.

Didim'İn Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarındameydana gelen olayda, otomobille ilçe merkezine seyir halinde olan Niyazi İ., aynı istikamette seyir halinde olan önceden husumetli olduğu öne sürülen Sercan Dal'ın otomobilinin önünde durdu. İki sürücü de otomobillerinden inerek sözlü tartışmaya başladı. Niyazi İ. bu sırada elindeki tabancayla Dal'a ateş açtı. Sercan Dal, göğsünden yaralanmasına rağmen yolda duran minibüsün arkasına saklandı.

OTOMOBİLİ TERK EDEREK KAÇTI

Niyazi İ. ise olaydan sonra otomobilini cadde üzerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Karşı şeride geçen saldırgan, burada kendisini bekleyen Emin İ. yönetimindeki 35 AT 9335 plakalı otomobille Söke istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaralı Sercan Dal çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünün sağ tarafından vurulan Dal, tedavi altına alındı.

SALDIRGAN VE YANINDAKİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheliler Niyazi İ. ve Emin İ., Söke istikametine seyir halindeyken polisin takibi sonucu Muradiye Kavşağında yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY ANBEAN KAMERADA

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Niyazi İ.'nin Sercan Dal'ın otomobilinin önünde durması ve silahla ateş etmesi, ardından kaçması kamera kayıtlarına yansıdı.

Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu
Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu
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Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu - Son Dakika
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