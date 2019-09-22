Son Dakika Haberleri: Husumetlisi tarafından 8 yerinden bıçaklandı (2)
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Husumetlisi tarafından 8 yerinden bıçaklandı (2)

1 saat önce

'İDDİALARI ASILSIZ'Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Okan Çağlar'ı bıçaklayan Burhan Yıldız, Çağlar'ın asılsız iddialarda bulunduğunu söyledi.

Husumetlisi tarafından 8 yerinden bıçaklandı (2), System.String[]

'İDDİALARI ASILSIZ'
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Okan Çağlar'ı bıçaklayan Burhan Yıldız, Çağlar'ın asılsız iddialarda bulunduğunu söyledi. 5-6 ay önce Okan Çağlar ile husumet yaşadıklarını anlatan Burhan Yıldız, olay günü de Okan Çağlar ile Denizyolu Caddesi'nde araçları içindeyken karşılaştıklarını aktardı. Okan Çağlar'ın kendisine sözlü tacizde bulunduğunu öne süren Burhan Yıldız, daha sonra aracına binip uzaklaştığını kaydetti. Burhan Yıldız, "Okan Çağlar'ın kuzeni Mehmet Aslan'ı arayarak konuşmak istemem sonucu buluştuk. Ben tektim. Mehmet Aslan'la konuşurken Okan Çağlar üzerime gelmesi sonucu bıçaklanma olmuştur. Herhangi bir para aldığım veya üç arabayla önünü kestiğim iddiaları asılsızdır" dedi.


Burhan Yıldız, Mehmet Aslan, Gazipaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:02 Kaynak: DHA
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