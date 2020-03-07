Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu (2) - Son Dakika

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Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu (2)
6 saat önce
HAYATINI KAYBETTİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde cadde ortasında, husumetli olduğu Bülent B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Eyüp Keleş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:03 Kaynak: DHA
HAYATINI KAYBETTİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cadde ortasında, husumetli olduğu Bülent B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Eyüp Keleş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Bülent B.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
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