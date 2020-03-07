Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu (2) - Son Dakika

Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu (2)

6 saat önce

HAYATINI KAYBETTİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde cadde ortasında, husumetli olduğu Bülent B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Eyüp Keleş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cadde ortasında, husumetli olduğu Bülent B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Eyüp Keleş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Bülent B.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.


Zonguldak, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:03 Kaynak: DHA
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