Husumetlisi tarafından evinde başından vuruldu! Yaralı genç, hastanede hayatta kalma mücadelesi veriyor - Son Dakika

Merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokak'ta saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Yıldıray T, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Burak M'nin evine gitti.

GENCİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Burada çıkan tartışmada Yıldıray T, yanında getirdiği tabancayla Burak M'ye ateş etti. Başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Burak M, kanlar içerisinde kalırken, Yıldıray T. ise olay yerinden kaçtı. Burak M, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alanın Burak M'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, kaçan Yıldıray T'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.