Husumetlisi tarafından öldürülen adamın vurulma anı kamerada - Son Dakika

Ankara'nın Sincan ilçesinde gözaltına alındığı sırada husumetlisi tarafından öldürülen şahsın vurulma anı kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. S.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada husumetlisi tarafından vuruldu. Ağır yaralanan S.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, vurulma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde üzerinde kapüşonlu bir mont olan şahsın polis tarafından gözaltına alınan S.A'ya arkadan yaklaşarak silahla vurduğu görüldü. - ANKARA