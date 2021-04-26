MERSİN HUSUMETLİSİ TARAFINDAN TABANCAYLA VURULDU - Son Dakika

MERSİN HUSUMETLİSİ TARAFINDAN TABANCAYLA VURULDU

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ercan K. (37), daha önce aralarında husumet bulunan Mehmet K.'yi (25) karşılaştığı bir işyerinde tabancayla vurdu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ercan K. (37), daha önce aralarında husumet bulunan Mehmet K.'yi (25) karşılaştığı bir işyerinde tabancayla vurdu. Mehmet K., hastaneye kaldırılırken kaçan Ercan K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Tarsus Galericiler Sitesi'ne gelen Ercan K., daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Mehmet K. ile karşılaştı. Bir süre tartışan ikiliden Ercan K., yanında bulundurduğu tabancayla Mehmet K.'ye ateş açtı. İki bacağından 3 kurşunla yaralanan Mehmet K.'yı görenler, polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, Mehmet K.'yi hastaneye kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 9 adet boş kovan buldu. Ercan K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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