Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda hırsız zannedilip dayak yedi - Son Dakika

Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda hırsız zannedilip dayak yedi

12.03.2021 23:34
Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda hırsız zannedilip dayak yedi, System.String[]

Antalya'da iddiaya göre husumetlisinden kaçan şahıs sığındığı apartmanda hırsız zannedilip apartman sakinleri tarafından darp edildi.

Antalya'da iddiaya göre husumetlisinden kaçan şahıs sığındığı apartmanda hırsız zannedilip apartman sakinleri tarafından darp edildi. Şahsın darp sonucu elindeki platini çıktı.

Olay saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde 25 yaşındaki Hüseyin S., iddiaya göre husumetlisinden kaçarken 93. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmana sığındı. Husumetlisi tarafından yakalanmamak için girdiği apartmanda panik ile kapıları zorlayan şahıs, apartman sakinleri tarafından hırsız zannedilince darp edildi. Apartman sakinleri, genci darp ettikten sonra polis ekiplerini olay yerine çağırdı. Polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahalesini yaptı ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, Hüseyin S.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp kaynaklı yaralanma meydana gelirken elindeki platinin de etkisi ile çıktığı görüldü. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda hırsız zannedilip dayak yedi
Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda hırsız zannedilip dayak yedi
Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda hırsız zannedilip dayak yedi
Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda hırsız zannedilip dayak yedi
Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda hırsız zannedilip dayak yedi
Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda hırsız zannedilip dayak yedi

Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda hırsız zannedilip dayak yedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor Belhanda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım arkadaşları ve teknik ekibe veda etti Hubble Uzay Teleskobu, Dünya ile çok benzer yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegen görüntüledi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısından dolayı hiç kimse ölmedi Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta pas rekoru kırdı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
Mısır'da eski milli futbolcu Muhammed Ebuterike terör listesine alındı Mısır'da eski milli futbolcu Muhammed Ebuterike terör listesine alındı         
23:42
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'azmettirici' dediği için arkadaşlarımız İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına üzüldü Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'azmettirici' dediği için arkadaşlarımız İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına üzüldü         
22:59
Türk sinemasına iz bırakan usta yönetmen Ertem Göreç yaşamını yitirdi Türk sinemasına iz bırakan usta yönetmen Ertem Göreç yaşamını yitirdi         
22:37
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var         
21:42
Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi         
20:59
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı         
18:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 23:54:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda hırsız zannedilip dayak yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei