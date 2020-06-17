Husumetlisine benzettiği kişiyi öldüren zanlı hakim karşısında - Son Dakika

Şişli'de ambulansla hastaneye götürülen Emre Tyler Mays'ı, husumetlisine benzetip bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Akın Kutlu'nun yargılanmasına başlandı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Maktulün annesi Figen Mays ve babası Randolp Ward Mays ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Kutlu, ağabeyi ve babasının yaralandığını öğrenmeleri üzerine annesiyle birlikte Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini, o sırada acil servise getirilen kişiyi kavga ettikleri kişiye benzeterek bıçakladığını anlattı.

Kutlu, "Yanlışlıkla oldu. Keşke Emre yerine ben ölseydim de bu vicdan azabını çekmeseydim" ifadelerini kullandı.

Emre'nin annesi Figen Mays ise olay gecesi oğluyla ambulansla hastaneye gittiklerini anlatarak, "Sanık, 'Seni uyarmıştım, seni geberteceğim' diye, oğlum ise 'yapma yapma' diye bağırıyordu. Bu esnada bağırarak etraftan yardım istedim. Oğlum önce kollarıma, sonra da yere düştü. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Mays'ın içinde bıçaklandığı ambulans ekibinin de tanık olarak dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanığın annesi Döndü Kutlu, babası Gazi Kutlu ve kardeşleri Muhammet Kutlu ile Davut Kutlu'nun tanık olarak dinlenilmeleri ve haklarında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren heyet, maktulün ambulanstan indiği sırada olay yerinde bulunan polis memurlarının tanık olarak dinlenilmeleri için adreslerine davetiye çıkarılmasına hükmetti.

Heyet, Mays ailesinin müdahillik talebini de kabul ederek duruşmayı erteledi.

"Karşımızda bir cani, bir suç makinesi var"

Duruşmanın ardından Emre Mays'ın annesi ve babası ile avukatları adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Anne Figen Mays, "Karşımızda bir cani, bir suç makinesi var. Bir kaç ay evvel anahtarla bir adamın suratındaki kemiklerin tamamını kırmış. En ağır cezayı alması önemli. Böyle adamların sokakta olması hepimizin bir gün canını yakabilir. Bu adam sokağa çıktığı zaman can almaya devam edecek tiplerden." ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak'ta ambulansla gelen Emre Tyler Mays, içeri gireceği sırada Akın Kutlu'nun (22) bıçaklı saldırısına uğramıştı. Mays, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi suç aletiyle yakalamıştı.

Şüphelinin, alacak meselesiyle ilgili çıkan tartışma neticesinde yaralanan yakınlarını görmek üzere hastanede bulunduğu, bu sırada ambulansla gelen Emre Tyler Mays'ı, yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Kasten yaralamadan 3, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise bir suç kaydının olduğu öğrenilen zanlı, burada soruşturmayı yürüten savcılık tarafından "kasten öldürme" suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş ve aynı suçtan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.