Husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika

Husumetlisine kurşun yağdırdı

6 saat önce

Mardin'in Savur ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı aracında kurşun yağmuruna tuttu.

Husumetlisine kurşun yağdırdı, System.String[]

Mardin'in Savur ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı aracında kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıya uğrayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, Savur ilçesi Kayacıklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A., aralarında husumet bulunan Rıza A. isimli şahsı aracının içinde kurşun yağmuruna tuttu. Çevredekilerin haber vermesi üzenine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna kurşun isabet eden Rıza A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Rıza A., otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MARDİN

Mardin, Savur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 20:35:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]