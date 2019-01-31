Son Dakika Haberleri: Husumetlisine Kurşun Yağdırdı; Antrenmandaki Çocuklar Büyük Tehlike Atlattı

Husumetlisine Kurşun Yağdırdı; Antrenmandaki Çocuklar Büyük Tehlike Atlattı

1 saat önce

BURSA'da Ali Z. (56), aralarında husumet bulunan Yılmaz B.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Husumetlisine Kurşun Yağdırdı; Antrenmandaki Çocuklar Büyük Tehlike Atlattı, System.String[]
BURSA'da Ali Z. (56), aralarında husumet bulunan Yılmaz B.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Yaralı Yılmaz B. hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sırasında, yakındaki halı sahada antrenman yapan çocuklar dehşet dolu anlar yaşadı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Z., aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Yılmaz B.'nin, eskiden hurdacılık yaptığı deponun yakınına geldiğini öğrendi. Kısa sürede deponun önüne gelen Ali Z., kaldırımda oturan Yılmaz B.'e yaklaşarak, belinden çıkardığı tabanca ile kurşun yağdırdı. Bacaklarına ve beline 3 kurşun isabet eden Yılmaz B. yere yığılırken, Ali Z. ise kaçtı. Yılmaz B., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında Elmasbahçe Spor Kulubü'nün küçük futbolcularının antrenman maçı yaptıkları ve silah sesinin ardından panikle kaçtıkları öğrenildi. Polisin bölgede yaptığı incelemede, çevrede ve halı sahada çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Polisin, 'adam yaralama' ve 'uyuşturucu kullanmak' suçlarından kaydı bulunan Ali Z.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:59 Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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