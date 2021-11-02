Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika

Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişiye, kurşun yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kadıköy Eroğlan Mahallesi'nde meydana geldi. S.H. isimli kişi Eroğlan Mahallesi'nde bir iş yerinden çıktığı sırada iş yeri önünde bekleyen ve daha önceden husumetli olduğu S.K. isimli kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri çok yönlü araştırma başlattı. Edremit OYİT ekipleri tarafından olay yeri çevresinde gerekli incelemeler yapıldı. 4 el ateş eden ve olay sonrası kaçan S.K. JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Olay sonrası özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan S.H. isimli kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. S.K. ise çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklandı.