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Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika

Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı

02.11.2021 17:54

Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişiye, kurşun yağdırdı.

Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişiye, kurşun yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kadıköy Eroğlan Mahallesi'nde meydana geldi. S.H. isimli kişi Eroğlan Mahallesi'nde bir iş yerinden çıktığı sırada iş yeri önünde bekleyen ve daha önceden husumetli olduğu S.K. isimli kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri çok yönlü araştırma başlattı. Edremit OYİT ekipleri tarafından olay yeri çevresinde gerekli incelemeler yapıldı. 4 el ateş eden ve olay sonrası kaçan S.K. JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Olay sonrası özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan S.H. isimli kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. S.K. ise çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklandı.

Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı
Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı
Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı
Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı
Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika


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