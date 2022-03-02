Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı, saldırı anı kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı, saldırı anı kameraya yansıdı

02.03.2022 19:37
Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı, saldırı anı kameraya yansıdı

İstanbul Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu kişilerin arasında daha önceden bulunan husumet sonucu silahlı saldırı yaşandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu kişilerin arasında daha önceden bulunan husumet sonucu silahlı saldırı yaşandı. Olayda yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alınırken, yaşanan saldırı anı kameraya yansıdı.

OIay, Zeytinburnu Nuripaşa İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Afganistan uyruklu kişiler arasında daha önceden husumet bulunuyordu. Taraflardan biri belinde silahla husumetli olduğu kişinin yanına geldi. Silahlı saldırgan, hiçbir şey konuşmadan tabancayla 3 el ateş açtı. Silahı tutukluk yapan saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bacağından yaralanan kişi ise sokak üzerine yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki kameraları inceleyen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Silahlı saldırı kamerada

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırıya uğrayan Afganistan uyruklu gencin arkadaşlarıyla sohbet etmesi görülüyor. Silahlı saldırgan belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.

"Biri gelip ateş etti ve kaçtı"

Yaşananları anlatan mahalle esnafı Ensar Öztürk, "Dükkanda oturuyordum. Ses duydum. Dışarı çıktım. Bir kişi gelip ateş etti. Ambulans çağırdık. Ambulans alıp götürdü. Ateş eden kişi kaçıp gitti. Sonra da polis ekipleri ve olay yeri inceleme gelip inceleme yaptılar. Yaralı bacağından vurulmuş" dedi. - İSTANBUL

Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı, saldırı anı kameraya yansıdı
Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı, saldırı anı kameraya yansıdı
Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı, saldırı anı kameraya yansıdı
Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı, saldırı anı kameraya yansıdı

YORUMLAR
500
Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'NDA AFGAN UYRUKLU KİŞİNİN VATANDAŞINA SİLAHLI SALDIRISI KAMERADA Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'NDA AFGAN UYRUKLU KİŞİNİN VATANDAŞINA SİLAHLI SALDIRISI KAMERADA ESENYURT'TA TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI ESENYURT'TA TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI

Silahlı saldırı, Zeytinburnu, Afganistan, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı, saldırı anı kameraya yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
19:52 AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı
19:48 Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın olacak
19:46 Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
19:39 Cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu! İnceleme sonucu donduğu belirlendi
19:35 Büyükbaş inekleri arabaya doldurup kayıplara karıştılar! Ekipler kısa sürede kıskıvrak yakaladı
19:29 Açık alanlarda maske takmak zorunda değiliz! Peki, nerelerde zorunlu olacak? İşte cevabı
19:26 Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı
19:19 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti
19:05 Bir zam daha! Motorine 1 lira 51 kuruş, benzine ise 88 kuruş zam geldi
18:43 Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 19:58:07. #1.12#
SON DAKİKA: Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı, saldırı anı kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement