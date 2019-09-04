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Husumetlisini av tüfeği ile öldürdü

46 dakika önce

GAZİANTEP'te, borç-alacak nedeniyle tartıştığı F.B. (36) tarafından av tüfeği ile vurulan Halil İbrahim Karakuzular (46), yaşamını yitirdi.

Husumetlisini av tüfeği ile öldürdü, System.String[]

GAZİANTEP'te, borç-alacak nedeniyle tartıştığı F.B. (36) tarafından av tüfeği ile vurulan Halil İbrahim Karakuzular (46), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan F.B. ile Halil İbrahim Karakuzular yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.B. otomobilden aldığı av tüfeği ile Karakuzular'a ateş açarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil İbrahim Karakuzular'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karakuzular'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay sonrası kaçan F.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Karacaahmet, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:55 Kaynak: DHA
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