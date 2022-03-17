Husumetlisini ayağından vuran eski belediye başkanına ev hapsiyle tahliye - Son Dakika

KAYSERİ'de eski Sarıoğlan Belediyesi Başkanı Ali Osman Yıldız (49), aralarında husumet olan Yusuf Güçlü'yü tabancayla ayağından vurarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada ev hapsi tedbiri ile tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 19 Ekim'de, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, eski Sarıoğlan Belediyesi Başkanı Ali Osman Yıldız, husumetli olduğu Yusuf Güçlü ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yıldız, belinden çıkardığı tabanca ile Güçlü'yü sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Güçlü'yü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Osman Yıldız ise polis merkezine giderek teslim oldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yıldız hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı.