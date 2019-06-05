Son Dakika Haberleri: Husumetlisini ayaklarından vurup kaçtı
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Husumetlisini ayaklarından vurup kaçtı

17 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta Savaş Kenger (40), aralarında husumet olan İlhan Güzel'i (34) tabancayla ayaklarından vurup, kaçtı.

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KAHRAMANMARAŞ'ta Savaş Kenger (40), aralarında husumet olan İlhan Güzel'i (34) tabancayla ayaklarından vurup, kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta buluşan İlhan Güzel ile Savaş Kenger arasında eski husumetten dolayı tartışma çıktı. Kenger, daha sonra tabancayla Güzel'in ayaklarına ateş edip, otomobille olay yerinden kaçtı. Ayaklarına isabet eden kurşunlarla yere yığılan İlyas Güzel ise yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü.
İlyas Güzel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Savaş Kenger'in yakalanması için polis çalışma başlattı.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:57 Kaynak: DHA
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