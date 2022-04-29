Husumetlisini bacağından vurdu - Son Dakika
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Husumetlisini bacağından vurdu

29.04.2022 17:57
Husumetlisini bacağından vurdu

ANTALYA'da Atlan S. (61), tartıştığı husumetlisi Mustafa D.'yi (22) pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

ANTALYA'da Atlan S. (61), tartıştığı husumetlisi Mustafa D.'yi (22) pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1123 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olan Mustafa D. ile Atlan S., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mustafa D., yanındaki tabancayla apartmanın 4'üncü katında bulunan Atlan S.'ye ateş etti. Atlan S. de pompalı tüfekle karşılık verdi. Mustafa D. sol bacağından vuruldu.

İhbar üzerine adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin evinde gözaltına aldığı Atlan S. ekip otosuna doğru götürülürken "Böyle baskına gelenleri vurun vurun yıkın" dedi.


Husumetlisini bacağından vurdu
Husumetlisini bacağından vurdu
Husumetlisini bacağından vurdu
Husumetlisini bacağından vurdu
Husumetlisini bacağından vurdu
Husumetlisini bacağından vurdu
YORUMLAR
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Son dakika... Apartmanın 4. katından pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı Son dakika... Apartmanın 4. katından pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı

Muratpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Husumetlisini bacağından vurdu - Son Dakika


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