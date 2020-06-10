Husumetlisini bacaklarından vurdu - Son Dakika

Husumetlisini bacaklarından vurdu

SİVAS'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Mithat A. tarafından tüfekle bacaklarından vurulan Serkan A. (25), yaralandı.

SİVAS'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Mithat A. tarafından tüfekle bacaklarından vurulan Serkan A. (25), yaralandı. Olay, saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Haydarlı köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Mithat A. ile Serkan A., arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mithat A., evinde bulunan av tüfeğini alarak Serkan A.'ya ateş açtı. İki bacağından yaralanan Serkan A., gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Serkan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, şüpheli Mithat A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi