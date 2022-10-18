Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı, 2 kişi yaralandı

18.10.2022 04:09

Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı, 2 kişi yaralandı Bursa'da balkonda husumetli olduğu kişiyi gören adam pompalı tüfekle ateş açtı.

Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı, 2 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da balkonda husumetli olduğu kişiyi gören adam pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalardan biri yan tarafta bulunan komşusunun başına diğeri ise husumetlisinin yüzüne isabet etti.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi 3. Olgun Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Hasan Duman çay içmek için evinin balkonuna çıktı. O sırada pompalı tüfekle sokakta bekleyen Yakup G., aralarında husumet bulunan Duman'ın balkona çıktığını görünce arka arkaya tetiğe bastı. Saçmaların bir kısmı Hasan Duman'ın yüzüne gelirken, bir kısmı da yan tarafta bulunan komşusu Süleyman Gazze'nin başına isabet etti.

Saldırgan koşarak olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

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Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı 5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı 5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı Son dakika gündem: 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı Son dakika gündem: 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı
Kaynak: İHA

Hasan Duman, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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