Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı, 2 kişi yaralandı

18.10.2022 15:05
Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı, 2 kişi yaralandı

Bursa'da balkonda husumetli olduğu kişiyi gören adam pompalı tüfekle ateş açtı.

Bursa'da balkonda husumetli olduğu kişiyi gören adam pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalardan biri yan tarafta bulunan komşusunun başına diğeri ise husumetlisinin yüzüne isabet etti.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi 3. Olgun Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Hasan Duman çay içmek için evinin balkonuna çıktı. O sırada pompalı tüfekle sokakta bekleyen Yakup G., aralarında husumet bulunan Duman'ın balkona çıktığını görünce arka arkaya tetiğe bastı. Saçmaların bir kısmı Hasan Duman'ın yüzüne gelirken, bir kısmı da yan tarafta bulunan komşusu Süleyman Gazze'nin (18) başına isabet etti.

Saldırgan koşarak olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. - BURSA

YORUMLAR
500
5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı 5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı Parkta bıçaklı kavga: Baba ve 2 oğlu yaralandı Parkta bıçaklı kavga: Baba ve 2 oğlu yaralandı İki grubun kavgasında baba ve 2 oğlu bıçaklandı İki grubun kavgasında baba ve 2 oğlu bıçaklandı
Kaynak: İHA

Hasan Duman, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 00:30:25. #1.11#
SON DAKİKA: Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement