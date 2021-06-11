Husumetlisini berberde bıçaklayan kadın ve yardım ettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde Liseler Mahallesi Stadyum Sokak'ta husumetlisini berberde bıçaklayan kadın ve ona yardım ettiği öne sürülen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 Haziran günü yaşanılan olayda Zekiye S. isimli bayan şahıs, çantasının yanında bulundurduğu bıçakla, husumetlisi olduğu öğrenilen ve bu sırada berberde tıraş olan Ali Uysal isimli şahsa saldırdı. Şahsın aldığı bıçak darbeleri sonrası kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, olaya karışan Zekiye S. gözaltına alındı.

Yapılan tahkikat soruşturmasında Zekiye S.'ye yardım ettiği öne sürülen Kübra U. ve Barış U. da yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkan 3 kişi tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olay

14 Mayıs 2020 tarihinde İkizce'nin Yoğunoluk Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki akraba arasında kavga çıkmış, kavga sırasında taraflardan birinin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu 51 yaşındaki Osman Uysal hayatını kaybetmişti. - ORDU