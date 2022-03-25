Husumetlisini böyle vurdu, dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitti - Son Dakika
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Husumetlisini böyle vurdu, dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitti

25.03.2022 12:57
Husumetlisini böyle vurdu, dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı tüfekle ayağından vurduğu anlar ve olaydan dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı tüfekle ayağından vurduğu anlar ve olaydan dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.G. ile E.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., aracından aldığı pompalı tüfekle E.G.'ye ateş etti. E.G. kanlar içinde yere yığılırken, tüfekten çıkan saçmalar ise yerden sekerek o esnada yoldan geçen H.S.'ye isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çıkan kavgada bölgede bulunan bazı araçlar da zarar görürken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Pompalı tüfekle dehşet anı kamerada"

Husumetlisini pompalı tüfekle yaralayan şahsın dehşet saçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin rahat bir tavırla gelerek husumetlisine ateş etmesi, çevredeki vatandaşların panikleyerek kaçması, şahsın husumetlisini vurduktan sonra boğuşması ve olaydan dakikalar sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrılması yer alıyor. - SAKARYA

Husumetlisini böyle vurdu, dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitti
Husumetlisini böyle vurdu, dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitti
Husumetlisini böyle vurdu, dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitti
Husumetlisini böyle vurdu, dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitti
Husumetlisini böyle vurdu, dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitti
Husumetlisini böyle vurdu, dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitti
Husumetlisini böyle vurdu, dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitti
Husumetlisini böyle vurdu, dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitti
Husumetlisini böyle vurdu, dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitti

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Sakarya, Akyazı, Polis, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisini böyle vurdu, dakikalar sonra elini kolunu sallaya sallaya gitti - Son Dakika


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