Husumetlisini iki bacağından vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Husumetlisini iki bacağından vuran zanlı tutuklandı

13.04.2022 18:57
Husumetlisini iki bacağından vuran zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de husumetli olduğu akrabasını tabanca ile vurarak iki bacağından da yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de husumetli olduğu akrabasını tabanca ile vurarak iki bacağından da yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yuva Mahallesi 2484. Sokak'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen akraba S.M. ile T.M. arasında tartışma yaşandı. S.M., tartışmanın büyüdüğü olayda tabanca ile T.M.'ye ateş açtı. İki bacağından da yaralanan T.M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlı S.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

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Kırıkkale, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisini iki bacağından vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetlisini iki bacağından vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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