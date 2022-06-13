Husumetlisini kahvehanede yakaladı: Meydan savaşına dönen kavgada kamerada

İSTANBUL Esenyurt'ta husumetli iki aile arasında kahvehanede başlayan kavga sokağa taştı. Dubalı, bıçaklı, sopalı kavgada aynı aileden 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, meydan savaşına dönen kavga böyle görüntülendi.

Olay, dün akşam üzeri Esenyurt pazar yolu caddesi üzerinde oldu. İddialara göre, aynı köyden iki aile arasında uzun zamandır husumet bulunuyordu. Mahalle kahvesinde karşı karşıya gelen aile bireyleri önce sözlü tartışmaya başladı. Daha sonra küfürleşen şahısların kavgası sokağa taştı. Dubalı, bıçaklı, sopalı kavgada aynı aileden 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kavga ve bıçaklanma anları güvenlik kameralara saniye saniye yansıdı.