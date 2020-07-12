Husumetlisini karnından silahla yaraladı - Son Dakika

Husumetlisini karnından silahla yaraladı

SİVAS'ta Cihat G., husumetli olduğu Serkan B.'yi (41) çıkan tartışmada tabancayla vurarak karnından yaraladı.

SİVAS'ta Cihat G., husumetli olduğu Serkan B.'yi (41) çıkan tartışmada tabancayla vurarak karnından yaraladı. Ağır yaralanan Serkan B. hastaneye kaldırılırken, kaçan Cihat G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi'nde çiftlik ve mandıraların bulunduğu bölgede meydana geldi. Daha önce bölgedeki bir mandırada çobanlık yapan Cihat G., eski iş yerini ziyarete gitti. Bu sırada husumetli olduğu ve iş yerinde hayvancılık yapan Serkan B. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Cihat G., tabancayla Serkan B.'ye ateş etti. Serkan B. mermilerin karın boşluğuna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Cihat G. olay yerinden kaçtı.

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Silah seslerini duyan Serkan B.'nin amcasının oğlu Umut B. de olay yerine gelip, havaya tabancayla rastgele ateş açtı.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Serkan B. ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Umut B.'yi de gözaltına alırken, Cİhat G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Yeşilyurt Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Husumetlisini karnından silahla yaraladı - Son Dakika
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