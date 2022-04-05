Son dakika haberleri... Husumetlisini öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi- Aralarındaki husumetin 'yol verme' meselesinde kaynakladığı iddia... - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Husumetlisini öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi- Aralarındaki husumetin 'yol verme' meselesinde kaynakladığı iddia...

05.04.2022 14:34

Edinilen son dakika haberine göre Husumetlisini öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi Aralarındaki husumetin 'yol verme' meselesinde kaynakladığı iddia edildi Eskişehir'de çıkan kavgada husumetlisini silahla öldüren ve dün akşam saatlerinde polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Husumetlisini öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi

Aralarındaki husumetin 'yol verme' meselesinde kaynakladığı iddia edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çıkan kavgada husumetlisini silahla öldüren ve dün akşam saatlerinde polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta gerçekleşti. Seyyar halı satıcısı İsa Demirci ile daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Mustafa S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mustafa S., yanında taşıdığı silahla panelvan araç içerisindeki Demirci'ye 6 el ateş etti. Mermilerden biri Demirci'nin sırtına isabet etti. Mustafa S. ise olay yerinden kaçtı.

Adliyeye çelik yelekle getirildi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan İsa Demirci, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 2 gün önce gerçekleşen olayın ardından şüpheli Mustafa S. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Geceyi emniyette geçiren şüpheli, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Husumetin 'yol verme' meselesinden kaynaklandığı iddia edildi

Öte yandan, maktul İsa Demirci ve şüpheli Mustafa S.'nin geçmişte komşu oldukları, aralarındaki husumetin birkaç yıl önce ara sokak üzerinde yol verme meselesinden kaynaklandığı öğrenildi. Ayrıca, aradan uzun süre geçmesine rağmen maktul İsa Demirci'nin olay öncesinde Mustafa S. ve ailesini tehdit ettiği iddia edildi.

Son dakika haberleri... Husumetlisini öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi- Aralarındaki husumetin 'yol verme' meselesinde kaynakladığı iddia...
Son dakika haberleri... Husumetlisini öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi- Aralarındaki husumetin 'yol verme' meselesinde kaynakladığı iddia...
Son dakika haberleri... Husumetlisini öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi- Aralarındaki husumetin 'yol verme' meselesinde kaynakladığı iddia...

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Husumetlisini öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi- Aralarındaki husumetin 'yol verme' meselesinde kaynakladığı iddia... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Husumetlisini öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi- Aralarındaki husumetin 'yol verme' meselesinde kaynakladığı iddia... - Son Dakika
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