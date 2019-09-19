Son Dakika Haberleri: Husumetlisini öldüren sanık: sopayla saldırdı, bıçakladım
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Husumetlisini öldüren sanık: sopayla saldırdı, bıçakladım

1 saat önce

KONYA'nın Çumra ilçesinde husumetlisi Atilla Kılınçkan'ı (35), bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Serhat Yılmaz'ın(34) yargılanmasına başlandı.

Husumetlisini öldüren sanık: sopayla saldırdı, bıçakladım, System.String[]

KONYA'nın Çumra ilçesinde husumetlisi Atilla Kılınçkan'ı (35), bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Serhat Yılmaz'ın(34) yargılanmasına başlandı. Yılmaz, Kılınçkan'ı, kendisine küfür edip, sopayla saldırdığı için öldürdüğünü söyledi.

Olay, 25 Şubat saat 19.00 sıralarında İzzetbey Mahallesi Dumlu Caddesi'nde meydana geldi. Fabrika işçisi Serhat Yılmaz, husumetli olduğu Atilla Kılınçkan ile cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz, Kılınçkan'ı göğsünden bıçakladı. Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atilla Kılınçkan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaçan Serhat Yılmaz ise, saklandığı teyzesinin kümesinde yakalandı. Yılmaz, tutuklandı.

'KÜFÜR ETTİ'

Hakkında Konya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açılan Serhat Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Yılmaz, savunmasında otomobiliyle bakkala ekmek alamaya giderken, Kılınçkan'ın park halindeki aracından elindeki sopayı kendisine doğru salladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Atilla Kılınçkan, elindeki sopayla işaret yaptı. Ben de arabadan indim, bana işaret yapıp yapmadığını sordum. Atilla da, 'sana küfür ediyorum' diyerek, küfür etti. Elimdeki sopayı  Atilla'nın arabasının kaportasına vurdum. Küfür etmemesini söyledim. Atilla ise küfür etmeye devam edip, elindeki sopayla saldırdı. Sopayla vurmaya başladı. Kafama darbeler gelince, kendimi kaybettim. Üzerimdeki bıçağı çekip, ona salladım. Bıçağı nasıl salladığımı hatırlamıyorum."

EVE GİDİP, AĞABEYİNE BIÇAKLADIĞINI SÖYLEMİŞ

Olayın ardından eve gidip, ağabeyine olayı anlattığını söyleyen Yılmaz, "Kendime geldiğimde üzerimin kan olduğunu gördüm. Atilla yere yığıldı. Ağabeyimin yanına gittim.  'Herhalde Atilla'yı bıçakladım, hastaneye götürüver' dedim. Ardından teyzemin evine gittim. Pişmanım. Olayın nasıl olduğuna ben de anlam veremiyorum" diye konuştu.

Mahkeme, duruşmayı erteledi.

- Konya

Çumra, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:19 Kaynak: DHA
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