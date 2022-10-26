Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren şahsın, maktulün acılı ailesini teselli edip mezarını kazdırdığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren şahsın, maktulün acılı ailesini teselli edip mezarını kazdırdığı ortaya çıktı

26.10.2022 11:55

Çorum'un İskilip ilçesindeki traktör kazasında hayatını kaybeden vatandaşın, husumetlisi tarafından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan cinayet zanlısının, işlediği cinayetin ardından öldürdüğü vatandaşın ailesini teselli ettiği ve mezarını kazdırdığı ortaya çıktı.

22 Ekim tarihinde İskilip ilçesine bağlı Seki köyünde meydana gelen olayda sabah saatlerinde orman kesimi için evinden ayrılan Sefer Öztürk (41) yönetimindeki traktör, ormanlık alanda şarampole devrilmiş halde bulundu. Devrilen traktörün römorkunun altında kalan iki çocuk babası Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Husumetlisini öldürüp kaza süsü verdi, sonra da acılı ailesini teselli etti

KURŞUN YARASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI

Kazayla ilgili inceleme başlatan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri, Sefer Öztürk'ün vücudunda kurşun yarası olduğunu tespit etti. Yapılan tespit üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Sefer Öztürk'ü öldürdüğü değerlendirilen cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Cinayetin aydınlatılması için JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan görevlilerinden oluşan özel ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde Sefer Öztürk'ü M.K. isimli husumetlisinin öldürdüğü tespit edildi.

Husumetlisini öldürüp kaza süsü verdi, sonra da acılı ailesini teselli etti

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K. isimli şahıs, orman kesimi sebebi ile aralarında çıkan anlaşmazlık sebebiyle husumetli olduğu Öztürk'ü kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Sefer Öztürk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Husumetlisini öldürüp kaza süsü verdi, sonra da acılı ailesini teselli etti

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİNİN AİLESİNİ TESELLİ ETMİŞ

Öte yandan, M.K.'nin cinayeti işledikten sonra olaya kaza süsü vermek amacı ile Öztürk'ün traktörünün römorkunu devirdiği ve cesedini de devrilen römorkun altına bıraktığı ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından kendisine ait bahçeye giden M.K., köyde yaşayan vatandaşların kaza olduğunu söylemeleri üzerine tekrar olay yerine gittiği ve Öztürk'ün annesini teselli ettiği öğrenildi. Ayrıca cinayet zanlısının, Öztürk'ün defnedildiği mezarı da kendisinin kazdırdığı ortaya çıktı. M.K.'nin Öztürk'ün annesini teselli etme anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Husumetlisini öldürüp kaza süsü verdi, acılı aileyi teselli ederken böyle görüntülendi Son dakika haberi: Husumetlisini öldürüp kaza süsü verdi, acılı aileyi teselli ederken böyle görüntülendi Çorum haberleri: Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü verdiği iddia edilen zanlı tutuklandı Çorum haberleri: Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü verdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

İskilip, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren şahsın, maktulün acılı ailesini teselli edip mezarını kazdırdığı ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:02 Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şaşkınlık yarattı
12:01 NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatına ilişkin paylaşımlara Türk pilotun kaskı damga vurdu
11:53 Instagram hesabı hacklenen Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı 'metres' yapıldı: Suç duyurusunda bulunduk
11:44 Kimyasal silah iftirası CHP ve İYİ Parti arasında kriz çıkardı: Bunu diyen herkesin kanı bozuktur
11:35 Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Akıl sağlığı yerinde çıkınca yeniden ağırlaştırılmış müebbet verildi
11:36 Yeni evin dış kapısından girenler gördükleri manzara karşısında şoke oluyor: Abi bu ciddi mi?
11:27 Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren şahsın, maktulün acılı ailesini teselli edip mezarını kazdırdığı ortaya çıktı
11:30 TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınmasına CHP'den tepki: Bunlar demokrasi görüntüsü değildir, asla kabul edilemez
11:24 Şarkıcı Katy Perry'nin konser verdiği esnadaki görüntüsü gündem oldu! Poz verdiği sırada göz kapağını kontrol edemedi
11:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'dan sürpriz çıkış: Bırakın kadınlar nerede olmak istiyorsa orada olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 12:23:24. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren şahsın, maktulün acılı ailesini teselli edip mezarını kazdırdığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement