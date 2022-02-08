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Husumetlisini öldürüp teslim oldu - Son Dakika

Husumetlisini öldürüp teslim oldu

08.02.2022 14:07
Husumetlisini öldürüp teslim oldu

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, husumetlisini silahla vurduktan sonra teslim oldu.

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, husumetlisini silahla vurduktan sonra teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, A.A. isimli şahıs akşam Karadiken Mahallesindeki bahçesindeyken husumetlisi M.C. olay yerine geldi. Aralarında çıkan tartışma sonrasında A.A. isimli şahıs, M.C'yi av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan M.C. kaldırıldığı Mut Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Av tüfeğiyle husumetlisini vuran A.A. olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. - MERSİN

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Hisarcık, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisini öldürüp teslim oldu - Son Dakika


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