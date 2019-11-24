Son Dakika Haberleri: Husumetlisini pazar yerinde bacağından vurdu
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Husumetlisini pazar yerinde bacağından vurdu

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, Sefa K. husumetli olduğu Mustafa B.'yi (41) tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Husumetlisini pazar yerinde bacağından vurdu, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, Sefa K. husumetli olduğu Mustafa B.'yi (41) tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Mustafa B. hastaneye kaldırılırken, Sefa K. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında meydana geldi. Sefa K., pazar yerinde, husumetli olduğu Mustafa B. ile karşılaşınca tabancasıyla ateş etti. Mustafa B., bacağına isabet eden kurşunla kanlar içinde yığılırken, Sefa K. otomobiliyle kaçtı. Mustafa B., yakınları tarafından götürüldüğü özel hastanede tedaviye alındı.Sefa K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:03 Kaynak: DHA
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