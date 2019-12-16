Husumetlisini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Yaşar Doğu Mahallesi'nde 13 Aralık'ta silahlı saldırıya uğrayan Ü.E. (38) bacaklarından yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, çalışma sonucu şüphelinin E.G. (28) olduğunu tespit etti.
Ü.E. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen zanlı ekiplerce yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.