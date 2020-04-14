Husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Sanayi Mahallesi'nde dün akşam yaşanan olayda Servet Kördeve, aralarında husumet bulunan İsmail K.'nın çalıştığı hurdacıya gitti. Yaşanan tartışmanın ardından Servet Kördeve, iş yerinden çıkıp, aracına gitmek istedi. Ancak İsmail K., Kördeve'yi sırtından bıçakladı.

GAZİANTEP'te, Servet Kördeve (28) husumetli olduğu İsmail K. tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan saldırgan, saklandığı iş yerinde yakalanıp, tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü

Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor

Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti