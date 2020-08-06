Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü

İZMİR'in Bornova ilçesinde marangozluk yapan Ufuk Gökçe, kamyonetine bindiği sırada bir önceki gün tartışma yaşadığı öğrenilen U.C. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

İZMİR'in İZMİR'in Bornova ilçesinde marangozluk yapan Ufuk Gökçe , kamyonetine bindiği sırada bir önceki gün tartışma yaşadığı öğrenilen U.C. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.Olay saat 19.00 saatlerinde Zafer Mahallesi 4364 sokakta meydana geldi. Marangozluk yapan Ufuk Gökçe (36), 35 NA 817 plakalı kamyonetine bindiği sırada bir gün önce henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşadığı U.C. elinde pompalı tüfekle kamyonetin yanına geldi. U.C., Gökçe'ye üç el ateş ettikten sonra kaçtı. Sesleri duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Gökçe ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi 'ne kaldırıldı. Gökçe, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan U.C. ise İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 10:25

Kaynak: DHA

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