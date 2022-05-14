Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
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Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

14.05.2022 08:31

Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu Husumetlisini ağır yaralayan şüphelinin aracı evinin önünde bulundu Denizli'de gözü dönmüş adam, sokak ortasında önünü kestiği husumetlisini pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Husumetlisini ağır yaralayan şüphelinin aracı evinin önünde bulundu

DENİZLİ - Denizli'de gözü dönmüş adam, sokak ortasında önünü kestiği husumetlisini pompalı tüfekle ağır yaraladı. Akşam saatlerinde evinin önüne bıraktığı arabası bulunan şüpheli, kısa sürede yakayı ele verdi.

Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 07 ADR 064 plakalı hafif ticari aracı ile giden H.K., sokak ortasında husumetlisi olan O.A. ile karşılaştı. Yanında bulundurduğu pompalı tüfeği çıkaran H.K., yakın mesafeden ateş etti. Saçmalarının karnına isabet ettiği O.A., vatandaşları gözü önünde kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından bölgeden hızla uzaklaşan şüphelinin gittiğini gören vatandaşlar yaralıya ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Araç evinin önünde bulundu

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yapmış olduğu çalışmaları ardından güvenlik güçleri şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Plakayı vatandaşlar yardımıyla belirleyen ekipler, aracı 1 saat sonra olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Muratdede Mahallesinde buldu. Şüphelinin evinin önüne park ettiği anlaşılan araç, incelenmek üzere otoparka götürüldü. Kayıplara karışan şüpheli H.K. ise kısa sürede yakayı ele vererek işlemleri için karakola götürüldü.

Öte yandan çok fazla kan kaybeden ve yakın mesafeden saçmaların hedefi olan yaralı O.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

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Merkezefendi daha iyi olacak Merkezefendi daha iyi olacak

Merkezefendi, Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika


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