Husumetlisini sokak ortasında silahla yaraladı - Son Dakika
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Husumetlisini sokak ortasında silahla yaraladı

06.06.2022 09:27

Husumetlisini sokak ortasında silahla yaraladı Önce tartıştı sonra silahla yaraladı Küçükçekmece'de, bir şahıs husumetlisi olduğu adamın sokak ortasında silahla vurarak yaraladı.

Husumetlisini sokak ortasında silahla yaraladı

Önce tartıştı sonra silahla yaraladı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, bir şahıs husumetlisi olduğu adamın sokak ortasında silahla vurarak yaraladı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs husumetlisi olduğu Enver A'yla sokak ortasında karşılaşınca tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma büyüyünce şahıs yanındaki silahı çıkarıp Enver A'ya doğru ateş etmeye başladı. Şahsın sıktığı 3 el mermi sonucu yaralanan adam yere yığılırken saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri ise çevrede delil incelemesi yaptı, daha sonra boş kovanları aramaya başladı. incelemenin ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Husumetlisini sokak ortasında silahla yaraladı
Husumetlisini sokak ortasında silahla yaraladı
Husumetlisini sokak ortasında silahla yaraladı
Husumetlisini sokak ortasında silahla yaraladı

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Kaynak: İHA

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetlisini sokak ortasında silahla yaraladı - Son Dakika

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