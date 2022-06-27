Husumetlisini sokak ortasında vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Husumetlisini sokak ortasında vuran şüpheli tutuklandı

27.06.2022 12:51
Husumetlisini sokak ortasında vuran şüpheli tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde husumetlisi Y.Ü.'yü sokak ortasında bacağı ile topuğundan vurarak yaralayan ve gözaltına alınan E.C., tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde husumetlisi Y.Ü.'yü sokak ortasında bacağı ile topuğundan vurarak yaralayan ve gözaltına alınan E.C., tutuklandı.

Olay, Yenimescit Mahallesi Hasır Sokak'ta meydana geldi. E.C., daha önce aralarında husumet bulunan Y.Ü.'yü sokakta tabancayla sol baldırı ile sağ ayak topuğundan vurarak, yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.Ü., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. E.C. de olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalanarak, gözaltına alındı. E.C.'nin ayrı bir dosyadan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetlisini sokak ortasında vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husumetlisini sokak ortasında vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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