Olay, geçen 12 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi Barbaros Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen M.B., İbrahim Alay'la sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.B. yanındaki kuru sıkıdan bozma tabancayla İbrahim Alay'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Alay ağır yaralanırken olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Alay'ı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.