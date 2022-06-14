HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

14.06.2022 02:12
HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, husumetli olduğu öne sürülen İbrahim Alay'ı (42) kuru sıkıdan bozma tabancayla göğsünden ağır yaralayan şüpheli M.B., tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, husumetli olduğu öne sürülen İbrahim Alay'ı (42) kuru sıkıdan bozma tabancayla göğsünden ağır yaralayan şüpheli M.B., tutuklandı.

Olay, geçen 12 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi Barbaros Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen M.B., İbrahim Alay'la sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.B. yanındaki kuru sıkıdan bozma tabancayla İbrahim Alay'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Alay ağır yaralanırken olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Alay'ı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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