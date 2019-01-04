Son Dakika Haberleri: Husumetlisini Tüfekle Öldürdü

Husumetlisini Tüfekle Öldürdü

32 dakika önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde meydana gelen olayda, İ.K., husumetli olduğu köylüsünü av tüfeğiyle öldürdü.

Husumetlisini Tüfekle Öldürdü, System.String[]
Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde meydana gelen olayda, İ.K., husumetli olduğu köylüsünü av tüfeğiyle öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde M.N.F. daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen İ.K.'nın evine gitti. M.N.F. yanında götürdüğü av tüfeğiyle İ.K.'ya rastgele ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan İ.K. olay yerinde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen İ.K. yolda hayatını kaybetti.

Jandarmaya teslim olan M.N.F., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:36 Kaynak: İHA

Karapınar, Acıgöl, 3. Sayfa
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