HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURUP, POLİSE TESLİM OLDU - Son Dakika

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MALATYA'da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Yusuf Y., tüfekle vurularak yaralandı. Ramazan S. ise tüfeğiyle polis merkezine gidip, teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Ramazan S., yanında taşıdığı tüfekle Yusuf Y.'ye ateş etti. Yaralanan Yusuf Y., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan S. ise suç aleti tüfekle polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.