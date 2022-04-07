HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURUP, POLİSE TESLİM OLDU - Son Dakika
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HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURUP, POLİSE TESLİM OLDU

07.04.2022 13:19

MALATYA'da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Yusuf Y., tüfekle vurularak yaralandı.

MALATYA'da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Yusuf Y., tüfekle vurularak yaralandı. Ramazan S. ise tüfeğiyle polis merkezine gidip, teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Ramazan S., yanında taşıdığı tüfekle Yusuf Y.'ye ateş etti. Yaralanan Yusuf Y., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan S. ise suç aleti tüfekle polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURUP, POLİSE TESLİM OLDU
HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURUP, POLİSE TESLİM OLDU
HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURUP, POLİSE TESLİM OLDU
HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURUP, POLİSE TESLİM OLDU
HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURUP, POLİSE TESLİM OLDU
HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURUP, POLİSE TESLİM OLDU

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Son dakika haberi! Husumetlisini bacağından vurup polise teslim oldu Son dakika haberi! Husumetlisini bacağından vurup polise teslim oldu HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE YARALAYIP, KAÇTI HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE YARALAYIP, KAÇTI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURUP, POLİSE TESLİM OLDU - Son Dakika


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