Husumetlisini tüfekle yaraladıktan sonra bayıldı - Son Dakika

MANİSA'da, kalp hastası Nebi U. (66), husumetli olduğu Mustafa Açıkgöz'ü (64) çıkan tartışmada av tüfeğiyle karnından yaraladıktan sonra bayıldı. Açıkgöz ve Nebi U., hastanede tedaviye alındı.

Yunusemre ilçesinin kırsal Davutlar Mahallesi'nde Nebi U., bir süre önce kendisi gibi çiftçilik yapan Mustafa Açıkgöz'ün 14 yaşındaki oğlunu gürültü yaptığı için tokat atıp, dövdü. Açıkgöz, bunun üzerine dün kahvehanede Nebi U.'yu oğlunu dövdüğü için uyardı. Bu nedenle husumetli olan Açıkgöz ve Nebi U., bugün saat 09.00 sıralarında tarlalarına giderken yolda karşılaştı. Nebi U. ile Açıkgöz arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nebi U. yanındaki av tüfeğiyle Açıkgöz'ü karnından vurdu. Açıkgöz, kanlar içinde yere yığılırken, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Nebi U. ise bayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı Açıkgöz ve baygın halde yerde yatan Nebi U. hastaneye kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tutulan Açıkgöz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.