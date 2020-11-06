Husumetlisini vuran cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Husumetlisini vuran cezaevi firarisi yakalandı
06.11.2020 14:57
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, husumetlisi T.S'yi tabancayla vurup yaralayan cezaevi firarisi F.A., yakalandı.
KOCAELİ'nin Dilovası
ilçesinde, husumetlisi T.S'yi tabancayla vurup yaralayan cezaevi firarisi F.A., yakalandı.
Kandıra ilçesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra firar eden F.A., 17 Ekim günü Dilovası ilçesinde husumetlisi T.S.'ye tabancayla ateş açtı. T.S. bacağından yaralanırken F.A. kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri F.A.'nın Körfez ilçesinde saklandığını tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla F.A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. F.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
- İzmitkocaeli
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