Husumetlisini vuran cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Kandıra ilçesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra firar eden F.A., 17 Ekim günü Dilovası ilçesinde husumetlisi T.S.'ye tabancayla ateş açtı. T.S. bacağından yaralanırken F.A. kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri F.A.'nın Körfez ilçesinde saklandığını tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla F.A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. F.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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