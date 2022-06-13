Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş (2) - Son Dakika
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Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş (2)

13.06.2022 21:24
Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Konya'da, husumetlisi Halis Tatlı'yı (27) tabancayla öldürdükten yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Medet Medetoğlu (23) ile arkadaşı Coşkun Arslan (30), nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya'da, husumetlisi Halis Tatlı'yı (27) tabancayla öldürdükten yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Medet Medetoğlu (23) ile arkadaşı Coşkun Arslan (30), nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Coşkun Arslan, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş (2) - Son Dakika

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