Konya 'da, husumetlisi Halis Tatlı'yı (27) tabancayla öldürdükten yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Medet Medetoğlu (23) ile arkadaşı Coşkun Arslan (30), nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Coşkun Arslan, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş (2) - Son Dakika

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