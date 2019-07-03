Son Dakika Haberleri: Husumetlisini vurdu, polise teslim oldu: 1 ölü (2)
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Husumetlisini vurdu, polise teslim oldu: 1 ölü (2)

45 dakika önce

AĞIR YARALI HAYATINI KAYBETTİ, ZANLI TUTUKLANDI İzmir'in Narlıdere ilçesinde, borç verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada göğsünden vurularak ağır yaralanan Nebican Samancı (24) kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Husumetlisini vurdu, polise teslim oldu: 1 ölü (2), System.String[]

AĞIR YARALI HAYATINI KAYBETTİ,  ZANLI TUTUKLANDI  
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, borç verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada göğsünden vurularak ağır yaralanan Nebican Samancı (24) kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Nebican Samancı'yı tabanca ile vurduktan sonra polisi arayan ve kendini ihbar ederek teslim olan Tolga Pala (34), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, Pala'nın emniyette verdiği ifadede, tefecilik yaptığını ileri sürdürüğü Nebican Samancı'dan bir süre önce borç para aldığını, olay günü Nebican Samancı'nın kendisini sokakta darbettiği, Samancı'dan kaçıp evine gitmeye çalıştığını, fakat kendisini takip eden Nebican Samancı ile evinin önünde tartıştıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ile Samancı'yı vurduğunu ve olay sonrası kendini ihbar ederek teslim olduğunu söylediği öğrenildi. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:33 Kaynak: DHA
Dokuz Eylül Üniversitesi, Narlıdere, İzmir, Güncel
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