Husumetlisini yaralayıp, arkadaşını öldüren mühendis tutuklandı - Son Dakika
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Husumetlisini yaralayıp, arkadaşını öldüren mühendis tutuklandı

25.06.2022 13:33
Husumetlisini yaralayıp, arkadaşını öldüren mühendis tutuklandı

ZONGULDAK'ta, husumetlisi Ali O.'yu (37) tabancayla yaralayarak, onun arkadaşı Serkan Albayoğlu'nu (42) öldüren mühendis Cihan Yurtbay (63) tutuklandı.

ZONGULDAK'ta, husumetlisi Ali O.'yu (37) tabancayla yaralayarak, onun arkadaşı Serkan Albayoğlu'nu (42) öldüren mühendis Cihan Yurtbay (63) tutuklandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında, Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında çalışan Ali O. ile mühendis Cihan Yurtbay arasında bir süre önce husumet başladı. Sokakta karşılaşan Ali O. ile Yurtbay arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yurtbay, tabancasıyla Ali O. ve yanındaki arkadaşı Serkan Albayoğlu'na ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, başından vurulan Albayoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Ali O. ise hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Yurtbay ve aracındaki A.A. (24) adlı kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yurtbay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetlisini yaralayıp, arkadaşını öldüren mühendis tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husumetlisini yaralayıp, arkadaşını öldüren mühendis tutuklandı - Son Dakika
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